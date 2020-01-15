رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة: استطعنا صد وتدمير العدائيات على حدودنا الدولية

قال اللواء أركان حرب ناصر العاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، إن مناورة "قادر 2020" والقوات العسكرية المصرية استطاعت السيطرة في الجهات الاستراتيجية المختلفة وصد وتدمير العدائيات، واستعادة النقاط الدفاعية على خط الحدود الدولية وتأمينه.



وأضاف اللواء أركان حرب ناصر العاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، أن القوات العسكرية في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي نجحت فى صد وتدمير العدو، ومن قاموا بمحاولة إحداث اختراقات على خط الحدود الدولية مع تأمين الأهداف الحيوية والمياه الإقليمية بالبحر المتوسط.



وأكد اللواء ناصر العاصي، أن ذلك تم بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة والقوات الخاصة، وعلى اتجاه الاستراتيجي الجنوبي محور برنيس، فقد استعدت القوات العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة لإدارة أعمال القتال على اللسان الرملي.



وذكر اللواء ناصر العاصي، أن القوات البحرية والجوية تستعد لصد وتدمير العدو البحري وتأمين البحر الأحمر وجزر الحيوية فيه.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد افتتاح القاعدة العسكرية البحرية برنيس، مع استعراض القوات والأسلحة والذخيرة للقوات البحرية والجوية المصرية.