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مرأة

لو خدت بمبمة.. 5 نصائح لعلاج الصدمة العاطفية بسرعة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:29 م
خدت بمبمة.. 5 نصائح
خدت بمبمة.. 5 نصائح لعلاج الصدمة العاطفية بسرعة
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اسماء محمد
يتعرض الكثير من الشباب والفتيات فى مقتبل العمر للصدمات العاطفية والانفصال عن شريك الحياة وقد يأتي هذا الأمر بعد مرور سنوات طويلة من العشرة والزواج ما يجعل الفرد يشعر بالاحباط والانكسار واليأس.

وعرض موقع "chopratreatmentcenter" أن هناك 5 خطوات بسيطة للشفاء من الصدمة العاطفية.

كن على استعداد للشفاء
يمكن أن تكون الرغبة في الشعور بالتحسن أفضل وسيلة تاخد بيدك لطريق الشفاء.. لا تستسلم للأفكار التى تحاول إخبارك بوجود شيء خاطئ معك: حاول أنك تؤكد لنفسك ان ماحدث في صالحك .

قبول الدعم من الأحباب
من المهم التواصل مع الآخرين بانتظام وتجنب الجلوس منفردا فى الغرفة والانعزال نفسك. يستغرق الأمر قرية إن إحاطة نفسك بأولئك الذين يحبوك ويحترموك ويتعاطفون معك فهذه أفضل طريقة لتضميد الجراح.

طلب ​​مساعدة المهنيين المدربين
قد ترغب في البحث عن آراء الخبراء والحصول على مساعدة من شخص مدرب في مجال الصدمة العاطفية ، الذي تشعر بالراحة والثقة به وقد تركز العلاجات على التعليم ، وتقنيات إدارة الإجهاد ، وإطلاق ذكريات الجسم ، والعواطف المكبوتة التي تسبب الألم البدني والنفسي.

التأمل واليقظة
التأمل يساعد على تهدئة ثرثرة العقل ، للسماح لك بتجربة الحكمة والقبول وتقدير جديد للحياة. يتم تخزين الصدمات العاطفية داخل الجسم ، لذلك بالإضافة إلى جلسات العلاج ، يستفيد الجسم بشكل كبير من الدخول إلى لحظات غير مدروسة وممارسة الذهن.

دمج الرياضة في الروتين اليومي
اليوجا وغيرها من الرياضات وتطلق الاندورفين ، وتجعل الناس تشعر بالأمان والاستقرار. من الضروري التأكد من مشاركة بانتظام في التمارين الرياضية للمساعدة في خلق مشاعر إيجابية تم هدمها من الصدمة العاطفية.

حب نفسك
أحبب نفسك بما يكفي للاعتقاد بأنك تستحق ملاذًا من الألم والمعاناة. مع الإيمان والرغبة في اتخاذ الخطوات الصحيحة ، ستختبر مستويات جديدة من الفرح والتقدير والحيوية بمجرد الشفاء.
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