انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس القاهرة..غدا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غدا الخميس الموافق 16/1/2020 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2019/2020.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، وعدد (80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجنة، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357 .





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء / خالد عبد العال .





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.



