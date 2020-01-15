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تعليم

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس القاهرة..غدا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:00 م
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
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ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غدا الخميس الموافق 16/1/2020 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2019/2020.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، وعدد (80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجنة، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357 .

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء / خالد عبد العال .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

ومن المقرر أن يؤدي غدا طلبة الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلي الساعة 11.30 صباحا ، والتربية الدينية من الساعة 12.00 إلي 1.30 ظهرا ، ويؤدى طلبة (الصم وضعاف السمع) الامتحان فى مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 الي الساعة 11.00 صباحا ، أما الطلبة (المكفوفين) فيؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة اولي) من الساعة 9.00 الساعة 11.00 ، و(الورقة الثانية) من الساعة 11.30 الي الساعة 1.30 ظهرا.
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