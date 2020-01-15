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فن

تمثيلية لـ محمود العسيلي تحقق مليوناً ونصف مشاهدة على اليوتيوب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:39 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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آيه عاطف
حققت أغنية "تمثيلية" للفنان محمود العسيلي، نجاحًا كبيرًا، حيث حققت مليوناً ونصف مشاهدة على "اليوتيوب"، بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به.

وتقول كلمات الأغنية: "تمثيلية وسيناريو قديم محفوظ.. وبطل مهزوم مهزوز وسنين في حياته تفوت.. تمثيلية بنعيشها بقالنا سنين.. قدام الناس عاملين عايشين وإحنا بنموت.. بنمثل وبنكدب على مين؟.. بنقاسي وشاغلنا الناس التانيين.. مخرج ديكورات كادرات.. والبطل اللي بيعمل قال عايش دلوقتي أهو مات".

أغنية "تمثيلية" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وعسيلي، وتوزيع الموزع الموسيقي أمير هداية.

يُذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل مؤخرًا، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم،بطريقة جديدة ومختلفة.
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