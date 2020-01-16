بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

يصادف 16 يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز والتى أكملت اليوم عامها 39، فهى من مواليد 1980.



تعتمد ياسمين عبد العزيز على اقتناء قطع الملابس التي تبرز رشاقتها وجمالها، فهى تحرص على اختيار التصميمات التى تتناسب مع قوامها وتمنحها أيضا مظهرا جذابا، كما تتنوع إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيك.



وعلى الرغم من حرص ياسمين عبد العزيز على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة إلا أنها تفضل فى الكثير من الأحيان الظهور بالإطلالات الكاجوال العصرية وتعتمد على البساطة وتبعد عن المبالغة.



كما تعتمد الفنانة ياسمين عبد العزيز على صيحات المكياج الهادئ الذى يكشف عن جمالها وجمال ملامحها، بالإضافة إلى تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها، فهى تحرص على الاهتمام بإطلالاتها ومظهرها.