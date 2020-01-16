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أخبار العالم

الجيش الليبي: وصول القائد العام المشير حفتر إلى ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المكتب الإعلامي للقيادة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى ليبيا.

وقال المكتب في بيان صحفي، عبر موقع "تويتر"، "وصل إلى أرض الوطن برعاية الله وحفظه القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر".

وأضاف البيان، أنه " كان في مراسم استقباله الرسمي عدد من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشايخ وأعيان القبائل الليبية وممثلي كافة فئات المجتمع الليبي المختلفة". 

واستضافت روسيا الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن المشاركين في المفاوضات حول ليبيا أكدوا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.
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