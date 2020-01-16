انطلاق امتحانات الإعدادية بمدارس جنوب سيناء.. السبت

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ،أن اليوم الخميس الموافق 16 /1 / 2020 تنتهي امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي بمادة العلوم للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020 ، على أن تبدأ بعد غد السبت الموافق 18 / 1 / 2020 امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020.





وأضاف أن عدد المدارس التي عقدت بها امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية (89 ) مدرسة للصفين الأول والثاني الإعدادي وذلك من 11 / 1 / 2020 وحتى الخميس الموافق 16 / 1/ 2020 بإجمالي عدد (3202) طالبا وطالبة للصف الأول الإعدادي وإجمالي عدد (2552) طالبا وطالبة للصف الثاني الإعدادي.





وأشار وكيل الوزارة أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي ستبدأ من 18 / 1 / 2020 ستنتهي الخميس الموافق 23 / 1 / 2020.. بإجمالي عدد (2686 ) طالبا وطالبة للانتظام والمنازل بعدد (69) لجنة عدد (82) مدرسة





وأكد وكيل الوزارة أن المديرية قامت بالانتهاء من أعمال لجنة الإدارة والخاصة بانتداب السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين كما تم إرسال خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان .





وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، كما نبه سيادته بضرورة غلق أبواب اللجان واعتماد جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب مشددا على مسؤول الأمن باللجنة في حالة تواجد أجهزة للمحمول بالتحفظ عليها قبل الامتحان بوقت كاف وكتابة بيانات الطالب عليها ثم تسليمها بعد انتهاء الامتحان .





ومن جانبه أضاف درويش محمد الشحات رئيس لجنة النظام والمراقبة أنه تم إرسال أرقام الجلوس لجميع الطلاب وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة للسادة رؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة .



