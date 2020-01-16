تشوه 8 طلاب فى مشاجرة بـ ماء النار أمام مدرسة فى الغربية

قام شخصان بإلقاء مادة كاوية خلال مشاجرة، مما أسفر عن إصابة عدد من طلاب إحدى المدارس، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفى المشاجرة.



البداية عندما تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغا من أحد المستشفيات بإصابة 8 طلاب بإحدى المدارس الثانوية الصناعية، بحروق بالوجه والرأس، وما قرروه من أنه أثناء تواجدهم بشارع ترعة الساحل بمدينة سمنود، قام شخصان بالتشاجر مع آخرين وقيامهما بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على من تشاجروا معهم فحدثت إصابتهم.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، حيث أكدت التحريات حدوث المشاجرة أمام المدرسة بين طرف أول (4 طلاب، مقيمين دائرة المركز) وطرف ثانٍ (طالبان، مقيمان بمدينة سمنود).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم أثناء الدراسة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها اثنان من طرفى المشاجرة بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على اثنين من الطرف الثانى، مما أدى لحدوث إصابة المذكورين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.