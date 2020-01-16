انطلاق مبادرة الحد من انتشار العدوى لمكافحة الفيروسات الكبدية في المنيا

بدأت محافظة المنيا، في تنفيذ أعمال مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالتعاون بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية حيث تستمر فعاليات المبادرة لمدة 3 أشهر، من خلال استكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار" 100 مليون صحة".



وقال محمد زيدان مدير إدارة الازمات بمحافظة المنيا والمنسق المحلى للمبادرة، إن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار"احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، من خلال اتخاذ اجراءت وقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل( صالونات الحلاقة ، الكوافيرات ، النوادي الصحية).



وأضاف أن المبادرة تنظم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل ، لعدم نقل العدوى ، لافتًا إلى انه يتم توزيع أدوات تجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان ، وذلك من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدى الى انتشار الفيروسات.



كما يتم توزيع بوسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب إتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة والصادرة من وزارة التنمية المحلية مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.