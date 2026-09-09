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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الموظفين المصريين العاملين بالاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية يلتقي الموظفين المصريين العاملين بالاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يلتقي الموظفين المصريين العاملين بالاتحاد الأفريقي
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٩ سبتمبر، لقاءً افتراضياً مع الموظفين المصريين العاملين بمفوضية الاتحاد الأفريقي ومؤسساته وأجهزته المختلفة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الكوادر المصرية العاملة بالمنظمات الإقليمية والدولية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز الحضور المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

أشاد وزير الخارجية بالكفاءات المصرية العاملة داخل الاتحاد الأفريقي وما تتمتع به من خبرات وقدرات متميزة، مؤكداً أن تواجد الكوادر المصرية في مواقع مختلفة داخل مؤسسات الاتحاد يمثل رصيداً مهماً لمصر ويسهم في دعم العمل المؤسسي الأفريقي ونقل الخبرات الوطنية إلى الأطر القارية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على زيادة التمثيل المصري في مختلف أجهزة ومؤسسات الاتحاد من خلال دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية وتشجيعها على التقدم لشغل الوظائف المتاحة.

كما استمع وزير الخارجية إلى رؤى ومقترحات الكوادر المصرية بشأن سبل تعزيز التواجد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بصورة دورية مع الكوادر المصرية العاملة بالاتحاد الأفريقي والاستفادة من خبراتهم ورؤاهم.

في ذات السياق، استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى العلمين أفريقيا للأعمال المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة ٢- ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في مدينة العلمين.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الاتحاد الأفريقي الكفاءات العمل المؤسسي الأفريقي التواجد المصري

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