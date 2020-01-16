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أخبار العالم

قبول استقالة مدير المخابرات في السودان

الخميس 16/يناير/2020 - 05:13 م
أبوبكر دمبلاب
أبوبكر دمبلاب
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شيماء مصطفى
أعلن المجلس السيادي في السودان قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة.

ووافق المجلس السيادي على تعيين الفريق ركن جمال عبدالمجيد خلفا له.

يأتي ذلك بعد إعلان جهاز المخابرات العامة السوداني أن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وأغلقت السلطات الأمنية السودانية، المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنعت إقلاع أو هبوط أي طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقتي كافوري والرياض القريب من المطار، أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وأكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، أن ما حدث في الخرطوم من اطلاق نار داخل وحدات جهاز المخابرات العامة السودانية تمرد، وتم احتواء الأمر.

وقال البرهان، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذا التمرد، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد.

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