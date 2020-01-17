طريقة مبتكرة.. سحلب الفواكه في المنزل

يعتبر السحلب هو أحد المشروبات الشتوية التي يعشقها الكثير ولكن يمكن أن نقدم السحلب بطريقة جديدة في المنزل وهو (سحلب بالفواكه)

المقادير

(بودرة السحلب)

كوب سكر بودر

كوب لبن بودر

كوب دقيق ارز

5م ك نشا

فانيليا

جوز هند- سمسم

سوداني مجروش



(لعمل السحلب)

2كوب لبن

4م ك سحلب بودر

2م ك سكر

موز - تفاح - الفراولة

مكسرات مجروشه

زبيب - جوز هند



الطريقة

امزجي مكونات بودرة السحلب مع بعض

امزجي اللبن وهو بارد مع السكر و ٤ م ك من السحلب البودر ثم ضعيهم علي النار (وممكن نزود معلقة سحلب مع اللبن

قومي بتقطيع الفواكه إلى مكعبات صغيرة وضعي نصف الكمية مع السحلب

قومي بتقديم السحلب بالفواكه مع المكسرات المجروشة والزبيب وجوز الهند