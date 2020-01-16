أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 16-1-2020.. أحمد مرتضى يكشف الشرط الوحيد للعب في قطر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 16 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
سامي الشيشيني: إراحة 3 لاعبين حتى لا نخسرهم فى الزمالك.. فيديو
شدد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية التنظيم الدفاعي للفريق لمواصلة نتائجه المميزة محليا وقاريا.
أحمد مرتضى يكشف شرط الزمالك الوحيد للعب السوبر الأفريقى فى قطر
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن نادي الزمالك يعبر دائمًا عن ارتياحه بإقامة أي حدث رياضي بدولة الإمارات، وخاصة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وهناك دائمًا ترحيب من قبل الشعب الإماراتي بهم.
كارتيرون يعقد جلسة مع بعض لاعبي الزمالك لهذا السبب
قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مع بعض اللاعبين البدلاء خلال الأيام الماضية .
خاص.. بسبب 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة.. الزمالك يرفض بيع نجمه
رفض نادي الزمالك العرض المقدم من حرس الحدود لاستعارة جناح الفريق إمام عاشور لاعب الزمالك والحرس السابق لستة أشهر تبدأ من يناير الجارى وحتى نهاية الموسم.
أمير مرتضى: كارتيرون مضطر فى بعض التغييرات.. و كاسونجو سيقيد إفريقيًا.. فيديو
أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري.
سامي الشيشيني: إراحة 3 لاعبين حتى لا نخسرهم فى الزمالك.. فيديو
شدد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية التنظيم الدفاعي للفريق لمواصلة نتائجه المميزة محليا وقاريا.
أحمد مرتضى يكشف شرط الزمالك الوحيد للعب السوبر الأفريقى فى قطر
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن نادي الزمالك يعبر دائمًا عن ارتياحه بإقامة أي حدث رياضي بدولة الإمارات، وخاصة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وهناك دائمًا ترحيب من قبل الشعب الإماراتي بهم.
كارتيرون يعقد جلسة مع بعض لاعبي الزمالك لهذا السبب
قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مع بعض اللاعبين البدلاء خلال الأيام الماضية .
خاص.. بسبب 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة.. الزمالك يرفض بيع نجمه
رفض نادي الزمالك العرض المقدم من حرس الحدود لاستعارة جناح الفريق إمام عاشور لاعب الزمالك والحرس السابق لستة أشهر تبدأ من يناير الجارى وحتى نهاية الموسم.
أمير مرتضى: كارتيرون مضطر فى بعض التغييرات.. و كاسونجو سيقيد إفريقيًا.. فيديو
أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري.