أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 16-1-2020.. أحمد مرتضى يكشف الشرط الوحيد للعب في قطر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 16 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:شدد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية التنظيم الدفاعي للفريق لمواصلة نتائجه المميزة محليا وقاريا.أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن نادي الزمالك يعبر دائمًا عن ارتياحه بإقامة أي حدث رياضي بدولة الإمارات، وخاصة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وهناك دائمًا ترحيب من قبل الشعب الإماراتي بهم.قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مع بعض اللاعبين البدلاء خلال الأيام الماضية .رفض نادي الزمالك العرض المقدم من حرس الحدود لاستعارة جناح الفريق إمام عاشور لاعب الزمالك والحرس السابق لستة أشهر تبدأ من يناير الجارى وحتى نهاية الموسم.أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري.