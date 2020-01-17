شاهد... برومو مسلسل "اللعبة"

كشفت شركة "سكرين 2000"، للإنتاج الفني، عن برومو مسلسل "اللعبة"، الذي يقوم ببطولته الفنانين هشام ماجد، وشيكو.



ونشرت الشركة، برومو "اللعبة"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك "".



وعلقت: " البرومو الرسمي لمسلسل اللعبة، الآن على شاهد نت".



مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، ‏وهو ‏من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني‎.‎



ويظهر أبطال المسلسل في البرومو، وهم يجسدون العديد من المواقف الكوميدية.



https://www.facebook.com/screen2000/videos/508637596437977/

