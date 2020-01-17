100 جنيه لكيلو المفروم.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-1-2020

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17 -1-2020 استقرارًا في محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 حتى 130 جنيها للكيلو، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيهًا.



وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 125 حتى 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 – 110 جنيهات.



كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.