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اقتصاد

100 جنيه لكيلو المفروم.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-1-2020

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:11 م
اللحوم
اللحوم
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17 -1-2020 استقرارًا في محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 حتى 130 جنيها للكيلو، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 125 حتى 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 – 110 جنيهات.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
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