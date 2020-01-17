عصابة تقتحم محل مجوهرات بـ رانج روفر وتسرق محتوياته.. والمفاجأة

بسيارة رانج روفر، حطمت عصابة واجهة محل مجوهرات ونهبته بعد أن قامت باقتحامه وتحطيم فاترينات الجواهرجي عبر مطارق فولاذية، وذلك قبل ان يقدم متسوق شجاع على القبض على احد افراد العصابة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اقتحم ثلاثة لصوص واجهة محل مجوهرات عبر سيارة رانج روفر سوداء تمهيدًا لسرقة متجر الذهب في لندن، وأقدم اللصوص بعدها على تحطيم الفاترينات الزجاجية بمطارق ثقيلة ووضع المجوهرات المسروقة في أكياس.



وفور ان غادرت العصابة المتجر بعد نهبه، تم الإمساك بأحد أفرادها من قبل الأفراد المحتشدين أمام المحل ليسلمه إلى الشرطة.



وأقر، والذي يدعى بن فيجنر ، 34 عامًا ، بأنه مذنب بالسرقة والقيادة الخطيرة وحيازة أسلحة هجومية وإحداث تلفيات إجرامية.





