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مرأة

وجود ذبابة.. أعراض غير متوقعة تدل على إصابتك بانقطاع الشبكية.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
قال الدكتور إيهاب الريس أستاذ جراحة العيون بمعهد أورام العيون بقسم أمراض الشبكية، إن انقطاع الشبكية يصيب الأطفال في سن صغير للغاية، وهو ما يجعل الطفل لا يستطيع التعبير عما يشعر به، بل وأنه يعتاد على المرض الذي يعاني منه، وكأنه أمر عادي.

وأضاف الريس، أن الكشف عقب الولادة يمكن أن يقي الأطفال من الإصابة بانقطاع الشبكية، حيث أن الكشف المبكر يمكن أن يوفر بشكل كبير مرحلة العلاج الطويلة التي يمر بها الطفل إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة.

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وتابع الريس، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن يشكو منها الطفل ويبلغها لأبويه وتنذر بالإصابة بانقطاع الشبكية، إلا أن هذه الأعراض ليست أعراضا حاسمة، وتشمل:

1- رؤية ذبابة أمام العينين باستمرار.
2 - رؤية وميض من النور باستمرار عند غلق العينين وفتحها.

ونوه الريس، إلى أن الكشف المبكر يمكن أن يساهم في علاج انقطاع الشبكية بشكل أفضل، وذلك بالنسبة لكل من الكبار والصغار، وهو أمر يجب الالتفات له دائما.

وإليكم اللقاء من هنا..
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