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أخبار البلد

أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة في قمة برلين حول الأزمة الليبية

السبت 18/يناير/2020 - 11:50 ص
السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، السبت، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في مؤتمر برلين، المقرر أن ينعقد غدا الأحد، لبحث مستجدات الأزمة الليبية بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحضور عدد من رؤساء الدول.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى برلين، وتم إنهاء إجراءات سفره من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار.

ومن المقرر أن يعرض السفير أبو الغيط أمام "قمة برلين" ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

ويؤكد الأمين العام للجامعة العربية، خلال القمة، رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة العربية كانت قد شاركت في كافة الإجتماعات والمراحل التحضيرية لقمة برلين، والتي انطلقت في سبتمبر الماضي، من أجل حشد دعم دولي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ومساندة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
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