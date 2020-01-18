الأمم المتحدة تشيد بشركة مصرية نجحت فى تدوير مخلفات البلاستيك

أكد المهندس أسامة زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصرية تعمل في تدوير البلاستيك، أن الأمم المتحدة أشادت بأستثمارات الشركة فى قطاع تدوير مخلفات البلاستيك ونجاحها فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة الى جانب توافقها مع الاشتراطات الدولية والعالمية فى تحويل محلفات البلاستيك الى منتج آمن شديد النقاء.



وقال المهندس أسامة ذكى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الشركة لديها متخصصين فى تدوير مخلفات البلاستيك بأعلى تقنية عالمية، مكنتها من تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة أخطرها تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة المائية .



ولفت إلى أن الشركة تنتج حبيبات معتمدة من الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاءEFSA، ومن هيئة الغذاء و الدواء في الولايات المتحدة الأمريكيةFDA، وكذلك هيئة سلامة الغذاء الكندية، بما يتوافق مع المواصفات المصرية الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بخصوص إعادة تدوير البلاستيك واستخدام البلاستيك المعاد تدويره في تصنيع عبوات ملائمة لملامسة الغذاء .



وأضاف ذكى أن الشركة تقوم بتصدير %100 من إنتاجها إلى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي لشركات تعبئة وتغليف المواد الغذائية وكذلك شركات انتاج الزجاجات البلاستيكية ، والتي تهدف إلى استخدام مواد معاد تدويرها صديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.