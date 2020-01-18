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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال ينهي الشوط الأول متقدما بهدف مارتينيلي في شباك شيفيلد

السبت 18/يناير/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق أرسنال الشوط الأول من مباراة شيفيلد يونايتد متقدما بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل الهدف الوحيد اللاعب البرازيلي مارتينيلي في الدقيقة الـ45، لينهي النتيجة في صالحه في الشوط الأول.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة مدربه أرتيتا لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية.

على الجانب الأخر يطمح فريق شيفيلد يونايتد الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم في مواصلة مفاجأته في الدوري الإنجليزي بخطف الثلاث نقاط من الجانرز، والاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل شيفيلد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر بـ 28 نقطة.
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