مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

تعد جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 من السيارات التي لها إقبال مميز وطلب كبير في السوق المصرية ومن أهم نسخ السيارة إصدار ليميتد الذي يتوفر بمحرك 5700 سي سي 8 سلندر بقوة 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر ويمكن للسيارة في ظل هذه المواصفات التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات فيما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي.





وتتميز السيارة جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 بالعديد من التجهيزات التي تشمل مصابيح خارجية زينون ووحدات اشارة ليد أمامية ومصابيح ليد خلفية وحساسات للركن وحقيبة خلفية تفتح بصورة كهربائية وعجلات 20 بوصة ومرايا كهربائية بضم كهربائي مع خاصية التدفئة وامكانية التعتيم الذاتي ووحدات إشارة مدمجة فيها. كما يتوفر للسيارة حساسات للمطر وحساسات لضغط الإطارات وحساسات للاضاءة .





و تتوفر جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 باسبويلر خلفي ومفتاح بصمة ولمسات من النيكل في الجزئين الأمامي والخلفي وفي الجانبين كذلك ، فيما تتمتع بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل فرامل ABS وEBD وESP مع مثبت ومحدد للسرعة وايرباج كامل في كل أركان السيارة. وتبلغ سعة خزان الوقود 93 لتر مع مساحة حقيبة خلفية تبلغ 1027 لتر.



