حفتر يستعرض قوته.. مؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

مع استعداد العاصمة الألمانية لاستضافة مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية غدا الأحد، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المؤتمر مهدد بالفشل، وذلك بعد سيطرة الجيش الليبي على موانىء النفط الليبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة سيطرة الجيش الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر على صادرات النفط يعتبر استعراضا للقوة، مع سعى قادة العالم إلى التوصل لاتفاق إطلاق النار، والذي يمكن أن ينهى معركة استمرت 10 أشهر للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم السبت، عن حالة "القوة القاهرة" بعد أن تلقت تعليمات من "القيادة العامة" بوقف صادرات النفط من 5 موانئ وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 900 ألف برميل يوميا.
ونشرت المؤسسة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت فيه: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".
وأشارت "الجارديان" إلى أن مؤتمر برلين يركز على إنهاء تسليح وتمويل القوى المتحاربة في ليبيا، وتم التخطيط له منذ عدة أشهر، إلا أنه كانت هناك حالة طارئة لعقده بسبب التدخل التركي.
وقبيل مؤتمر برلين، أدان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إغلاق الموانىء الليبية، وهي تكتيك متبع منذ انطلاق الحرب الليبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة سيطرة الجيش الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر على صادرات النفط يعتبر استعراضا للقوة، مع سعى قادة العالم إلى التوصل لاتفاق إطلاق النار، والذي يمكن أن ينهى معركة استمرت 10 أشهر للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم السبت، عن حالة "القوة القاهرة" بعد أن تلقت تعليمات من "القيادة العامة" بوقف صادرات النفط من 5 موانئ وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 900 ألف برميل يوميا.
ونشرت المؤسسة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت فيه: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".
وأشارت "الجارديان" إلى أن مؤتمر برلين يركز على إنهاء تسليح وتمويل القوى المتحاربة في ليبيا، وتم التخطيط له منذ عدة أشهر، إلا أنه كانت هناك حالة طارئة لعقده بسبب التدخل التركي.
وقبيل مؤتمر برلين، أدان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إغلاق الموانىء الليبية، وهي تكتيك متبع منذ انطلاق الحرب الليبية.