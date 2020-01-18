بقوة 6 درجات.. زلزال جديد يضرب بابوا غينيا الجديدة

سجلت محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.0 درجة – ريختر في بابوا غينيا الجديدة الساعة 20:38، اليوم السبت 2020-01-18 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات .



وكان زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب بابوا غينيا الجديدة، في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي .



وقد أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 142 كيلومترا إلى الجنوب من جنوب غربي مدينة كوكوبو، بدولة بابوا غينيا الجديدة.



وغينيا الجديدة هي جزيرة كبيرة تقع في جنوب غرب المحيط الهادي، شمال أستراليا حيث تعد ثاني أكبر جزر العالم بعد غرينلاند والنصف الغربي من الجزيرة يحكم بواسطة إندونيسيا (تسمى غرب غينيا الجديدة)، وبقية الجزيرة تمثل معظم مساحة دولة بابوا غينيا الجديدة التي استقلت عن أستراليا في عام 1975.



غالبية السكان هم البابوانيون والنغريتو والميلانيسيانيين. احتلها البرتغاليون في عام 1511، وأطلقوا عليها هذا الاسم نسبة إلى ساحل غينيا في أفريقيا الغربية. يقارب عدد سكان الجزيرة 6.9 مليون نسمة.