AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بقوة 6 درجات.. زلزال جديد يضرب بابوا غينيا الجديدة

السبت 18/يناير/2020 - 07:34 م
زلزال - ارشيفية
زلزال - ارشيفية
Advertisements
محمود نوفل
سجلت محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.0 درجة – ريختر في بابوا غينيا الجديدة الساعة 20:38، اليوم السبت 2020-01-18 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات .

وكان زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب بابوا غينيا الجديدة، في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي .

وقد أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 142 كيلومترا إلى الجنوب من جنوب غربي مدينة كوكوبو، بدولة بابوا غينيا الجديدة.

وغينيا الجديدة هي جزيرة كبيرة تقع في جنوب غرب المحيط الهادي، شمال أستراليا حيث تعد ثاني أكبر جزر العالم بعد غرينلاند والنصف الغربي من الجزيرة يحكم بواسطة إندونيسيا (تسمى غرب غينيا الجديدة)، وبقية الجزيرة تمثل معظم مساحة دولة بابوا غينيا الجديدة التي استقلت عن أستراليا في عام 1975.

غالبية السكان هم البابوانيون والنغريتو والميلانيسيانيين. احتلها البرتغاليون في عام 1511، وأطلقوا عليها هذا الاسم نسبة إلى ساحل غينيا في أفريقيا الغربية. يقارب عدد سكان الجزيرة 6.9 مليون نسمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

ننشر التفاصيل الكاملة لـ دهس سيارة للمارة في شبين الكوم

شاهد.. قصر الأمير هاري وميجان في كندا بسعر خرافي

بعد شائعات ارتباطها.. 10 إطلالات تكشف أناقة وجرأة ياسمين عبد العزيز بعد الطلاق

بالفيديو.. أردوغان يشعل الأزمة الليبية.. تركيا تنشر منظومة دفاع صاروخية في طرابلس

بنفس التى شيرت.. أحمد العوضى يثير الجدل مع ياسمين عبد العزيز بعد فسخ خطبته

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور