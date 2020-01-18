رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: مصر ليست في حاجة إلى الغاز الإسرائيلي..فيديو

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ عام 2018 واتجهت للتصدير.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم تسييل 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا في مصر، ويتم مرور الغاز الإسرائيلي عبر الخطوط المصرية ويتم تسييلها في المصانع المصرية ثم يتم تصديرها للخارج وتحقق مصر أرباحا جراء تلك العملية المتمثلة في تسييل الغاز واستخدام الخط المصري.



وكشف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن إسرائيل تخطط لإنشاء خطط غاز بداية من إسرائيل مرورا بقبرص ثم إلى اليونان وتصل تكلفته إلى 8 مليارات دولار بوقت زمني يستغرق 7 سنوات، ولذلك لجأت إسرائيل إلى استخدام الخط المصري لتصديره إلى أوروبا، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إلى الغاز الإسرائيلي.