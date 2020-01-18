أحمد موسى:وسائل الإعلام الأوروبية كشفت نقل الديكتاتور أردوغان للإرهابيين من تركيا إلى ليبيا..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام الأوروبية أكدت قيام الديكتاتور رجب طيب أردوغان للإرهابيين من تركيا إلى ليبيا عبر الهجرة غير الشرعية حيث قام بنقل 3600 إرهابي من عناصر الدواعش إلى ليبيا عبر الطائرات المدنية.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أردوغان قام بتهديد سوريا والعالم ونقل الدواعش إلى سوريا .



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن رجب طيب أردوغان صرح بأن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتهية ولايته هو ممثل الحكومة الشرعية وفي حال إسقاطه هدد بنشر الإرهاب في الدول الأوروبية.

