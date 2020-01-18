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رياضة

غياب راشفورد عن لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي .. تفاصيل

السبت 18/يناير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية غياب ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد عن مباراة ليفربول غدا الأحد، على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن راشفورد سيغيب عن مباراة الغد بسبب إصابته.

وبدأت إصابة راشفورد في الظهر أمام وولفرهامبتون فى لقاء الإعادة بالدور الثالث من كأس إنجلترا، بعد نزوله بديلا فى الدقيقة 63، إلا أنه اضطر لمغادرة ملعب المباراة فى الدقيقة 80.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة،عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
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