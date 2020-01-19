شاهد.. التلفزيون الحائط يعمل بالذكاء الاصطناعى من سامسونج

تعتبر سامسونج الشركة رقم 1 عالميا فى انتاج التلفزيونات من حيث الجودة والكم المنتج سنويا .



ويوما بعد الآخر تقدم سامسونج احدث المنتجات فى هذا الصدد ولعل من أحدثها ما يعرف بالتلفزيون ( الحائط ) والذى أبهر الجميع.



من جانبه أوضح أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج أن الشركة العالمية تحتل رقم 1 فى التلفزيونات على مستوى العالم على مدار 13 عاما متتالية وهو ما يؤكد ريادتها فى هذا الصدد .



وكشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث تشكيلات من تلفزيونات MicroLED و QLED 8K وLifestyle وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020 الذى اسدل الستار مؤخرا وتتميز الطرازات الجديدة لشاشات العرض بأحجامها المختلفة وقدرات الارتقاء بجودة المحتوى إلى دقة 8K المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تقنيات العرض المبتكرة وغيرها من الخصائص والتقنيات الجديدة التي طورتها سامسونج لإحداث ثورة في مفهوم التجربة الترفيهية المنزلية المتكاملة.

