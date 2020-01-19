AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعطيل تطبيق الواتساب بداية من شهر فبراير 2020.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 10:21 ص
تعطيل واتساب
تعطيل واتساب
Advertisements
ريهام فيكتور
قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن نبأ تعطيل تطبيق الواتساب بداية من شهر فبراير 2020، يقصد به الأجهزة القديمة التى تستخدم نظام تشغيل قديما.

وأضاف وليد حجاج، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نظام تشغيل أجهزة الـ 9 ios فما فوق، سيستمر تطبيق الواتساب عليها بشكل طبيعى.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن جميع هواتف أندرويد التى تعمل بنظام التشغيل (Android 2.3.7) أجهزة آيفون بنظام التشغيل (iOS 7) سيتم تعطيل الواتساب عليها بداية من 1 فبراير 2020.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه بالنسبة لمستخدمى بعض أنظمة التشغيل القديمة فلن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، كما أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتس اب لهواتف وأنظمة التشغيل التى لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.

وأكد أن كل ما هو بعد 4s يعمل عليه تطبيق الواتساب، وقبل الـ4s لا يعمل التطبيق عليه، ولابد من تغيير هاتفك المحمول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتس آب يحتفل بـ مولد النبي

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

جربها الآن.. ميزات خفية بنظام التشغيل Android 10

بعد انتقادها.. ريلمي التابعة لـ أوبو تنافس شاومي بهذه الطريقة

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

خبير أمن معلومات: الواتس والفيسبوك لا يعملان من أجل المال.. فيديو

ترشيحاتنا

تبادل إجابات علم نفس 2 ثانوي عبر دردشة خاصة على فيس باسم هنغش مع بعض

نوع مهمل من الخضراوات يحمي من سرطان المثانة والقولون

سيصل لـ 13 جنيها.. خبير أسواق مال يكشف موعد تراجع سعر الدولار.. فيديو

تعرف على رسالة تركي آل الشيخ لهيئة الترفيه السعودية

روسيا تكشف معلومات خطيرة.. رصد 6 طائرات إف 35 أمريكية على حدود إيران

الملعقة السحرية تناسب الكبار والصغار للقضاء على التهاب الحلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد