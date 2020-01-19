تعطيل تطبيق الواتساب بداية من شهر فبراير 2020.. فيديو

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن نبأ تعطيل تطبيق الواتساب بداية من شهر فبراير 2020، يقصد به الأجهزة القديمة التى تستخدم نظام تشغيل قديما.



وأضاف وليد حجاج، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نظام تشغيل أجهزة الـ 9 ios فما فوق، سيستمر تطبيق الواتساب عليها بشكل طبيعى.



وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن جميع هواتف أندرويد التى تعمل بنظام التشغيل (Android 2.3.7) أجهزة آيفون بنظام التشغيل (iOS 7) سيتم تعطيل الواتساب عليها بداية من 1 فبراير 2020.



وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه بالنسبة لمستخدمى بعض أنظمة التشغيل القديمة فلن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، كما أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتس اب لهواتف وأنظمة التشغيل التى لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.



وأكد أن كل ما هو بعد 4s يعمل عليه تطبيق الواتساب، وقبل الـ4s لا يعمل التطبيق عليه، ولابد من تغيير هاتفك المحمول.