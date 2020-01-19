باحث: حملة ماعت هدفها حماية حقوق الإنسان في تركيا من انتهاكات أردوغان.. فيديو

قال محمد مختار، باحث في الشأن التركي بمؤسسة ماعت للسلام، إن حملة "ماعت" هدفها حماية حقوق الإنسان في تركيا من انتهاكات أردوغان، وتأتى تحت عنوان "15*15*15" وتم اختيار الفترة الأولى وهى 15 فيديو لعام 2016، والتي تعد أكبر فترة حدث بها اتنهاكا لحقوق الإنسان فى تركيا، حيث تم فصل 150 ألف موظف واعتقال وتعذيب الآلاف من المواطنين، مؤكدًا أن الحملة ستستمر لمدة 15 يومًا.



وأضاف محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة ستعرض 15 فيديو يكشف انتهاك لحقوق الإنسان فى تركيا وتنتهى المرحلة الاولى فى يوم 29 يناير 2020، ومن أبرز الانتهاكات فى الحملة هى حالات التعذيب حيث نه تم 830 حالة خلال عام 2019 ووفاة 103 حالات.



واشار إلى أن تركيا تعد أكبر سجن على مستوى العالم، بالإضافة إلى سجن 114 صحفيًا على مستوى السجون بتركيا، مما يشير إلى انتهاك العديد من مواد حوقق الإنسان والمواثيق على مستوى العالم.



وتابع أن الحملة هدفها غلقاء الضوء على حقوق الإنسان فى تركيا من اجل حمايتها ولكى يتحرك المجتمع الدولى لحماية الحريات والحقوق.



وأوضح الباحث أنه من المتوقع أن يحسن الجانب التركى وضع حقوق الإنسان بداخله وبدء التعاطى مع التوصيات المختلفة التى تصدر عن مؤسسات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ان يكون هناك ضغط مستمر من المنظمات الحقوقية العالمية تجاه تركيا.