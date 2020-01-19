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تعليم

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال والعجوزة

الأحد 19/يناير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحى شمال الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه. 

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وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب عن مستوى الامتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي العلوم والحاسب الآلي، مشددًا على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

وخلال تفقد محافظ الجيزة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطالب بمدرسة بشمال الجيزة.
 
وقد حرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأكد راشد في تصريحات له أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات من خلال تقرير يومي من مديرية التربية والتعليم في المحافظة حيث يؤدي العام الحالي نحو 153 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة داخل 615 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية وتستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل 23/1/2020.

ومن جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم توجيه رؤساء اللجان بعد السماح بإستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الإمتحان واتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا منع الغش بكافة سبلة داخل اللجان.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية لاستقبال الشكاوى وحلها فورًا كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية للمدارس.
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال والعجوزة
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