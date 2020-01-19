AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل جديدة بشأن نقل تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 12:20 م
تركيا تنقل مرتزقة
تركيا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا
Advertisements
رحيم يسري
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان التعرف على عدد من أسماء المرتزقة السوريين الذين ظهروا مؤخرا في فيديو الطائرة المتجهة إلى ليبيا.

وأثار تصريح قيادي بما يُسمى "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة استياء بين العديد من الناشطين السوريين، بعد اعتباره أن تلك الفصائل ستقدم أرواحها فداء "للخلافة العثمانية".

وقال أحمد كرمو الشهابي:"مستعدون للذهاب إلى الجهاد في أي مكان، لن نتوقف"، وفقا للمرصد.

وبسؤاله عن احتمالية إرسالهم مقاتلين إلى ليبيا،قال كرمو:"إن شاء الله، وحين نتخلص من ظلم الأسد، سنتوجه لمحاربة الظلم أينما وجد، سنكون سبّاقين في محاربته، وكما سنتخلص من قمع الأسد، سنخلّص أخوتنا في تركستان من القمع".

كما شكر القيادي الذي يقود جماعاتٍ مسلّحة بمدينة الباب السورية، الحكومة التركية.

يذكر أن وسائل إعلام عربية ودولية، تداولت، السبت، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة نقل مئات المقاتلين الموالين لتركيا من سوريا للقتال في ليبيا.

وأظهر الفيديو المئات من المقاتلين على متن طائرة مدنية، بعضهم يرتدي اللباس العسكري ويتحدث اللهجة السورية، بينما حاول آخرون إخفاء وجوههم عن الكاميرا وهم يستعدون للسفر إلى ليبيا للقتال ضمن ميليشيات حكومة الوفاق بدفع من أنقرة.

وكشفت تقارير إعلامية عن وصول عدد المرتزقة السوريين ممن نقلتهم تركيا إلى ليبيا لأكثر من 3600 عنصر.

وأشار رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري إلى أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة ضمن فصائل "الجيش الوطني" وفيلق الشام إلى ليبيا خلال الساعات الفائتة عبر طائرات خاصة أقلعت من مطار في مدينة غازي عنتاب نحو إسطنبول ومنها إلى ليبيا.

وأكد أن "النقل يتم عبر رحلات داخلية وهمية، ولا يتم العبور من الحدود الرسمية كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر".

وأوضح أن "الجهات التي تقوم باستقبال المرتزقة في طرابلس هم جماعات سلفية متشددة بالإضافة إلى أطراف في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا".

وأضاف أن "هؤلاء المرتزقة تم تجنيدهم بواسطة شركة أمنية تركية خاصة، ويعطون رواتب تتراوح بين 2000 إلى 2500 دولارا يتم دفعها بواسطة حكومة الوفاق أو الحكومة القطرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تجنيد تركيا لميليشيات بسوريا من أجل القتال في ليبيا

المرصد السوري يكشف حقيقة فيديوهات نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

المرصد السوري: تم نقل 300 مقاتل لـ ليبيا برواتب شهرية تصل لـ 5000 دولار

أردوغان يرسل 1000 مرتزق سوري إلى ليبيا

الجنسية التركية هدية أردوغان للمقاتلين في ليبيا

19 قتيلا حتى الآن.. تركيا تواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ترشيحاتنا

البسوا تقيل.. الأرصاد: تقلبات مناخية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

نوع مهمل من الخضراوات يحمي من سرطان المثانة والقولون

بعد وفاته.. أبرز 10 معلومات عن أستاذ القانون الراحل محمود السقا

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل