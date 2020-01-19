لبحث معوقات الاستثمار السياحي والتنمية.. وفد برلماني يزور مرسى علم

بدأ وفد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم، الأحد، زيارة لمنطقة مرسى علم، لتفقد المنشآت السياحية الجديدة والتعرف على مشاكل المستثمرين بالمنطقة.



تشمل الزيارة مطار مرسى علم والتطويرات الجديدة فى المطار وكذلك الاستماع للمستثمرين السياحيين لعرض معوقات التنمية السياحية والحلول المقترحة.



وأوضح النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة أن هناك العديد من المشاكل التى يعانى منها المستثمرين بالمنطقة مما اضطر الكثير منهم لإغلاق فنادقهم وقراهم السياحية.



وأضاف أن اللجنة انتقلت لمعاينة المشكل على الطبيعة وتحديد الأسباب بعد أن وصلت العديد من الشكاوى خاصة رفع أسعار الأراضى الخاصة بالظهير المخصص للقرى السياحية.



وقال صدقي إن هناك مخططا مستقبليا لتنمية سياحية شاملة فى منطقة مرسى علم بربطها بكل من الأقصر وأسوان عبر خطة سكة حديد.



ومن المقرر أن تزور اللجنة الطريق السياحى الجديد الذى يربط مرسى علم بالقصير ومنطقة وادى الجمال ووادى " لحمى" فى الجنوب ومارينا اليخوت.



ويضم الوفد البرلمانى كل من النواب محمد عبدالمقصود وكيل اللجنة وأحمد ادريس وأمين مسعود وحسين خاطر وجهاد ابراهيم وشيرين فراج وهشام الشاطورى وياسين عبدالصبور ومنجود الهوارى ووكيل الوزارة أمين عام اللجنة زين العابدين حسين وعلى حماد من العلاقات العامة بالمجلس.