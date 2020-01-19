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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:27 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلاة عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية.

يشارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق، والأنبا بافلي أسقف عام المنتزه، بالإضافة إلى القمص رويس مرقس والقمص إبرام إيميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بينما يستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الغطاس من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة صباح يوم الاثنين المقبل بالمقر البابوي بالإسكندرية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد غادر محافظة سوهاج الخميس الماضى عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي استغرقت خمسة أيام.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الاثنين، بعيد الغطاس، وهو ذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.
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