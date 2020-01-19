سياحه النواب تتفقد توسعات مطار مرسى علم وإجراءات الأمن والتفتيش

استمع وفد اللجنة برئاسة النائب عمرو صدقى لشرح من اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات ولواء طيار طارق تبان مدير مطار مرسى علم.



وأوضح اللواء هانى عقاب انه تم تزويد المطار بأحدث جهاز للكشف على الحقائب وهو جهاز ctx الذى يعمل بنظام الأشعة المقطعية، وأن هذا الجهاز ثمنه ٦٠مليون جنيه وغير موجود فى معظم المطارات الكبرى.



وقال اللواء طارق تبان مدير عام المطار إن إجراءات الأمن والتفتيش فى مطار مرسى علم تصنف ضمن الأعلى فى العالم، وأن لجنة من وزارة النقل الإنجليزية زارت المطار منذ فترة للاطلاع على إجراءات التفتيش وأشادت بمستوى الأداء فى المطار.



وأكد أنه خلال ثلاثة أشهر ستكتمل منظومة التفتيش بدخول الأجهزة الجديدة الخدمة .



وضم الوفد البرلمانى كلا من النواب حسين خاطر وأمين مسعود وأحمد ادريس وشيرين فراج ومنجود الهوارى وجهاد ابراهيم وهشام الشاطورى.