إنقاذ أتوبيس سياحى عالق بسبب مياه الأمطار بجوار المصرف العمومي بسيوة

تمكنت جهود مجلس مدينة سيوة من رفع أتوبيس سياحى، يقل 48 مصريا، عالق بجوار المصرف العمومي بمنطقة جبل الموتى، بسبب مياه الأمطار.



كان عدد من المواطنين قد قاموا بالاستغاثة بتواجد أتوبيس سياحي يقل زائرين للواحة عالق بجوار المصرف العمومي بمنطقة جبل الموتى.



صرح بذلك اللواء وفائى الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، وأضاف وعلى الفور وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجلس مدينة سيوة بسرعة التعامل مع الموقف الطارئ.



وعلى الفور تم التحرك في الحال للمنطقة والدفع بسيارات مجلس المدينة واللوادر، لتمهيد الطريق وعمل اللازم لسحب الأتوبيس العالق بجوار المصرف وإنقاذ ركاب الأتوبيس دون وقوع أى أضرار، حيث تم الإسراع فى رفع الأتوبيس دون أى خسائر والاطمئنان على جميع الركاب مع تحرك الأتوبيس وردم الطريق بالتربة الرملية لاستكمال خط سير الرحلة السياحية بسلام.