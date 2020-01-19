فهد التركي: قمة العشرين ترفع التصنيف العالمي لمراكز الأبحاث السعودية

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وذكر أيضًا أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قد تم اختيارهما للمشاركة في قيادة T20، التي تعد واحدة من مجموعات الاتصال في G20 المشكلة بهدف توفير المعلومات والأوراق البحثية ودعم النتائج للقمة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية هذا العام.وتهدف مجموعة T20، بحسب تركي، إلى تشكيل وتأثير الحوار العالمي من خلال البحوث القائمة على الأدلة؛ لإدراج المصالح الوطنية في جدول الأعمال العالمي من خلال عقد حوارات وجلسات مناقشة بين مختلف مؤسسات الفكر والرأي، وتوفير منصة للطاقة مراكز البحوث والمؤسسات الفكرية السعودية لتبادل وجهات نظرهم والبحث.وأشار نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق مستقبل من الازدهار الاقتصادي والاستدامة والشمول، وبالتالي ركزت أهدافها على تغير المناخ والبيئة من خلال السعي لإقامة اقتصاد دائري مع انبعاثات منخفضة الكربون.وقال أيضًا إن المملكة تركز على تمكين النساء والشباب من أجل مجتمع أكثر شمولًا يراعي التعددية والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.