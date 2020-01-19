فهد التركي: قمة العشرين ترفع التصنيف العالمي لمراكز الأبحاث السعودية

قال نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، فهد التركي، إن قمة مجموعة العشرين بالرياض 2020 ستسلط الضوء على المملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي، وتوسيع شبكات الشراكة، وتعزيز القيادة الفكرية، إلى جانب رفع المستوى العالمي للسعودية مراكز البحوث.
ويعقد في الرياض اليوم الأحد، مؤتمر لمراكز الفكر يجمع شبكة البحث والاستشارات السياسية للرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والتي يطلق عليها «تي 20»، ومن المقرر أن يناقش 122 مسارا بحثيا يمثل أولويات معظم مراكز البحوث والدراسات التي أجريت.
وقال تركي وفقا لحديث ادلى به لـ «الشرق الأوسط» إن التوصيات التي تم التوصل إليها في المؤتمر ستقدم إلى قادة الدول العشرين في أكتوبر المقبل، أي قبل أيام قليلة من انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض.
وتهدف مجموعة T20، بحسب تركي، إلى تشكيل وتأثير الحوار العالمي من خلال البحوث القائمة على الأدلة؛ لإدراج المصالح الوطنية في جدول الأعمال العالمي من خلال عقد حوارات وجلسات مناقشة بين مختلف مؤسسات الفكر والرأي، وتوفير منصة للطاقة مراكز البحوث والمؤسسات الفكرية السعودية لتبادل وجهات نظرهم والبحث.
وأشار نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق مستقبل من الازدهار الاقتصادي والاستدامة والشمول، وبالتالي ركزت أهدافها على تغير المناخ والبيئة من خلال السعي لإقامة اقتصاد دائري مع انبعاثات منخفضة الكربون.
وقال أيضًا إن المملكة تركز على تمكين النساء والشباب من أجل مجتمع أكثر شمولًا يراعي التعددية والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
ويعقد في الرياض اليوم الأحد، مؤتمر لمراكز الفكر يجمع شبكة البحث والاستشارات السياسية للرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والتي يطلق عليها «تي 20»، ومن المقرر أن يناقش 122 مسارا بحثيا يمثل أولويات معظم مراكز البحوث والدراسات التي أجريت.
وقال تركي وفقا لحديث ادلى به لـ «الشرق الأوسط» إن التوصيات التي تم التوصل إليها في المؤتمر ستقدم إلى قادة الدول العشرين في أكتوبر المقبل، أي قبل أيام قليلة من انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض.
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وذكر أيضًا أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قد تم اختيارهما للمشاركة في قيادة T20، التي تعد واحدة من مجموعات الاتصال في G20 المشكلة بهدف توفير المعلومات والأوراق البحثية ودعم النتائج للقمة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية هذا العام.
وتهدف مجموعة T20، بحسب تركي، إلى تشكيل وتأثير الحوار العالمي من خلال البحوث القائمة على الأدلة؛ لإدراج المصالح الوطنية في جدول الأعمال العالمي من خلال عقد حوارات وجلسات مناقشة بين مختلف مؤسسات الفكر والرأي، وتوفير منصة للطاقة مراكز البحوث والمؤسسات الفكرية السعودية لتبادل وجهات نظرهم والبحث.
وأشار نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق مستقبل من الازدهار الاقتصادي والاستدامة والشمول، وبالتالي ركزت أهدافها على تغير المناخ والبيئة من خلال السعي لإقامة اقتصاد دائري مع انبعاثات منخفضة الكربون.
وقال أيضًا إن المملكة تركز على تمكين النساء والشباب من أجل مجتمع أكثر شمولًا يراعي التعددية والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.