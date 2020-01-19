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أخبار البلد

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز العلاقات المشتركة

الأحد 19/يناير/2020 - 04:46 م
شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز العلاقات المشترك
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القسم الديني
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.

وأعرب فضيلته عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التي تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه فضيلة الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.
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