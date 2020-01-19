شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز العلاقات المشتركة

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.





وأعرب فضيلته عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التي تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية.



