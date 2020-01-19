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أخبار العالم

وزير خارجية ألمانيا: اتفقنا على عمل لجنة متابعة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأحد، إن جميع المسئولين الذين حضروا قمة برلين اتفقوا على إقامة لجنة متابعة لتنفيذ مخرجات المؤتمر.

وأضاف ماس في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة: "يجب الآن جمع أطراف النزاع في ليبيا لبحث وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية".

وتابع الوزير الألماني: "سننشئ لجنة متابعة تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتبدأ عملها في فبراير المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة".

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