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حوادث

رفض يشتري كباية شاي.. قهوجي وعاطل يمزقان بائع فول بالجيزة

الأحد 19/يناير/2020 - 11:00 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهي قهوجي حياة بائع فول حيث سدد له طعنة بعد خلاف بينهما لرغبة المتهم في إجبار المجني عليه علي شراء مشروبات من المقهى التي يعمل بها بمنطقة الجيزة.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل بائع فول وسط الشارع بالجيزة، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتمكنت برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة من ضبط المتهمين قهوجي وصديقه عاطل.

وأفادت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بأن القتيل يعمل علي عربة فول أمام مقهى فطلب منه قهوجي يعمل بها شراء كوب شاي منه وعاتبه علي عدم شراء مشروبات منه فأجابه بأنه لم يتناول إفطاره بعد ولا يرغب في شراء الشاي ما أدي لحدوث مشاجرة بينهما استعان خلالها بصديقه عاطل وتشاجرا مع بائع الفول وأخرج أحدهما مطواة من بين طيات ملابسه وسدد بها طعنة لقلب المجني عليه أرداه قتيلا في الحال.

ألقت قوة أمنية القبض علي المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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