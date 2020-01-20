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رياضة

عفروتو ينشر صورة بصحبة هشام محمد وسعد سمير

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:30 ص
مصطفى عفروتو وهشام
مصطفى عفروتو وهشام محمد وسعد سمير
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محمد بدران
نشر مصطفى عفروتو، لاعب الاهلى السابق، صورة تجمعه بـ هشام محمد أثناء زيارة سعد سمير نجم الأهلي فى منزله عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر عفروتو وهشام محمد للاطمئنان على لاعب الأهلى بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس إثر إصابته خلال مباراته مع الفريق، وعلق "اجدع صحاب".

وتعرض سعد سمير للإصابة في مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الألماني فويلر الذي أجرى العملية الجراحية.

وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى عشرة أيام في ألمانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى.



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أجدع صحاب 🤝🙏💓

A post shared by Mostafa Afroto 🇪🇬 ❤🇪🇬 ⚽ (@mostafa_afroto_74_) on

عفروتو ينشر صورة بصحبة هشام محمد وسعد سمير
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