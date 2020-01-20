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منوعات

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصيبت عروس بصدمة شديدة بعد 9 أشهر من حفل زفافها الأسطوري، فلم يخطر على بالها أن تنافسها أمها في زوجها وتحاول خطفه منها بل وتصبح زوجته الثانية، قد تبدو أسطورة من الخيال ولكنها حقيقة وقعت بالفعل.

كانت العروس والتي تدعى "لوفستروك لورين وول" ممتنة لأمها على دفع ثمن حفل زفافها، وقررت أن تصطحبها معها في شهر العسل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ولكن تبددت سعادة العروس بزوجها ووالدتها، فبعد 8 أسابيع فقط من حفل الزفاف اختفى الزوج "بولس وايت"، وبعد تسعة أشهر أنجبت أمها "جولي" طفلته، معلنة أنها وبولس أصبحا زوجان.

كانت العروس في حالة ذهول مما عرفته فتقول" لورين":"لقد كان بولس دائمًا على ما يرام مع أمي، لم أكن أعتقد أنه أمر غريب، لأنها كانت حماته وكان مجرد ودود معها".

وأضافت:"لم أستطع أن أصدق أن الشخصين اللذين أحببتهما وأثق بهما أكثر في العالم يمكنهما أن يخوناني بهذا الشكل"، وبعد أيام من الاعتراف الثنائي بفعلتهما هربا سويًا بلد أخر..

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