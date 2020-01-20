قاعدة برنيس العسكرية فخر لنا !!

هرول ابني مسرعًا وعلامات الفخر والفرحة تمتزج في عيناه، قائلًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا أمي هو الناصر صلاح الدين ومحمد علي باشا الكبير وكل من ذكرهم التاريخ بفخر في الكتب.. هو فعلًا مزيج من كل هؤلاء العظماء، فقد سطَّر تاريخًا جديدًا يُضاف لكل من سبق ذكرهم في إحداث مشروعات ضخمة ستدرس لاحقًا في مناهج التاريخ، بل وسيتحدث عنها العالم.



فقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، بحضور محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي الذي وصل إلى مصر خصيصًا لحضور مراسم الافتتاح، وكذلك رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى.



والقاعدة المصرية التي نفتخر بالحديث عنها اليوم، تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.



والهدف الإستراتيجي من وراء إنشاء قاعدة برنيس العسكرية، هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وكذلك مواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية، عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.



وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية، إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات التي تحيق بمصرنا الغالية.



وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن "الاعتزاز والفخر" بأداء القوات المسلحة للبلاد، وذلك خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، مؤكدًا أنه "يعكس القدرات الاحترافية العالية" للجيش المصري.



وقال الرئيس السيسي في رسالة وجهها لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة و أفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".



وطالب الرئيس السيسي قوات بلاده المسلحة "ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة" إليهم.



وأشار السيسي إلى ما أسماه بـ"الأداء الراقي" من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020" بأحدث الأسلحة والمعدات، "وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يُسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".



ومن المعلومات الأساسية التي نذكرها في المقال، وسوف يذكرها التاريخ لاحقًا عن "قاعدة برنيس العسكرية"، أكبر قاعدة من نوعها في الشرق الأوسط والبحر الأحمر:



- تقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر.



- هي الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة.



- مهمتها الأساسية حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية.



- يعتمد عليها أيضا في تأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.



- تم إنشاؤها في وقت قياسي لا يتعدى العام.



- تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة.



- تحتوي قاعدة برنيس على عدة ميادين للرماية.



- القاعدة العسكرية مزودة بمستشفى عسكري ورصيف بحري.



من كل قلبي: لا يسعني سوى السجود شكر لله على الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، في ظل عدوان يحيق بنا من الداخل قبل الخارج، كما نُقبل التراب الذي تسير عليه أقدام جنودنا درع الشعب والوطن، الواقي من غدر العدو والزمان.. أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا يكفيه أي كلام للتعبير عن ما يجيش بصدورنا من محبي هذا الوطن، فالمشاريع التي ينجزها على كافة الأصعدة وفي نفس التوقيت تفوق أي كلام.. ولمحبي الشائعات والكلام، فنقول لهم: "الفاضي يعمل قاضي"... خلص الكلام وللحديث عن إنجازات الوطن دومًا بقية مادام في العمر بقية.



