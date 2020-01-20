هاشتاج أردوغان انتهى في برلين يتصدر تويتر.. ومغردون: بيتعامل وكأنه خليفة المسلمين

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج أردوغان انتهى في برلين، قائمة الأكتر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت التعليقات كالآتي:

- المشير حفتر أثبت للعالم إنه خير من يمثل وطنه ليبيا ويسعى إلى حفظ الأمن والاستقرار

- المخبول أردوغان لسه بيتعامل وكأنه خليفة المسلمين وليه الحق في تحديد مصير ليبيا

- أردوغان كان يحلم بالاستيلاء على النفط الليبي ولكن #مؤتمر_برلين خيب آماله



يذكر أن رجب طيب أردوغان عبر عن تفاؤله عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد أمس الأحد في العاصمة الألمانية.



وانتهى مؤتمر برلين الذي عقد بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.



كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار.