طريقة عمل قلقاس باللحمة للشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل قلقاس باللحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير قلقاس باللحمة

قلقاس

لحمة مكعبات

سلق

كزبرة خضراء

ثوم بصل

ملح

سمنة



طريقة عمل قلقاس باللحمة

* قطعى اللحمة مكعبات صغيرة ثم شوحى اللحمة فى السمنة على النار ثم ضيفى الفلفل الأسود.



* ضيفى البصل قرب نضج اللحمة ثم إضربى السلق والكزبرة والماء.



* ضيفى الخليط لخليط اللحمة مع إضافة كمية من الماء ثم شوحى الثوم فى السمنة مع المتبقى من تصفيه السلق والكزبرة.



* ضيفى طشة الثوم للقلقاس ثم قلبى الخليط وقدمى القلقاس عند تمام النضج.

