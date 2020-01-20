وزير خارجية قبرص يطلع نظراءه الأوروبيين على أنشطة تركيا الاستفزازية الجديدة

شارك وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لاطلاع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على الأنشطة الاستفزازية الجديدة التي أعلنتها تركيا في الجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والجرف القاري للجزيرة.



وقالت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء /سي إن أيه/ القبرصية، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سوف يطلع المشاركين على آخر التطورات في القضايا الإقليمية والدولية؛ من بينها الوضع في ليبيا، وذلك بالنظر إلى نتائج مؤتمر برلين.



ومن المقرر أن يتبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول الوضع في منطقة الساحل في أفريقيا، مع تسليط الضوء على استراتيجية بروكسل في المنطقة. كما سيبحث المشاركون القضايا المتعلقة بالمناخ من أجل تعزيز الإجراءات ضد تغير المناخ، واعتماد قرارات في هذا الشأن.



ويتبادل المشاركون أيضا الآراء حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن آخر التطورات في المنطقة.