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أخبار العالم

شهر وجثته في الثلاجة.. قصة وفاة عامل آسيوي عمل 20 عامًا بالسعودية

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:30 م
جثة داخل الثلاجة
جثة داخل الثلاجة
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سعيد العربي
علقت أمانة تبوك حول وجود جثمان وافد من جنسية آسيوية منذ شهر بأحد المستشفيات؛ بأنه كان يعمل لدى الأمانة لأكثر من 20 عامًا حتى تُوفي وفاة طبيعية في منزله قبل شهر، ويقبع في ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات في مدينة تبوك؛ حيث لم يتم نقل الجثمان حتى الآن رغم مراجعة ذويه وأهل الخير لإنهاء الإجراءات من مبدأ إكرام الميت دفنه.

وأوضحت الأمانة، بحسب ما ذكر سبق، أن العامل تُوفي فجر يوم 16 / 04 / 1441هـ في مستشفى الملك خالد، وإبلاغ الأمانة تمّ بتاريخ 18 / 4 / 1441هـ، وفور ورود خبر الوفاة قامت الإدارة المعنية بالأمانة فورًا باتخاذ الإجراءات ابتداءً من انتقال مندوب الأمانة للمستشفى لتسلُّم التقرير الطبي كأول الإجراءات اللازمة، والتباحث مع سفارة بلاده حول ترحيل الجثمان.

وتابعت: "وقد انتهت جميع الإجراءات وبانتظار أن تتم تسمية المفوض بتسلُّم الجثة من قِبل سفارة بلاده، وتؤكّد الأمانة أنها تتعامل مع مثل هذه الحالات بكل اهتمام وحرص".


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