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فن

كازانوفا آخر مفاجآت محمد رمضان للجمهور.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:00 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
أعلن الفنان محمد رمضان مفاجأة جديدة لجمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو معلقا عليه قائلا: "كازنوفا بعد قليل علي قناتي الرسمية علي "اليوتيوب" وهى الأغنية الجديدة التى من المقرر أن يطرحها محمد رمضان بعد آخر أعماله الغنائية "بوم بوم". 

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا كبيرا لمحمد في الحفلات والغناء، وكانت له حفلات في عدد دول منها "المغرب - دبي - السعودية"، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن طرح محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "رايحين نسهر" التي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحها على القناة الرسمية على "يوتيوب".

وخاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي بمسلسله "زلزال" بالاشتراك مع الفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل مرة أخرى.
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