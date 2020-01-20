طائرة سموحة رجال تفوز على هليوبوليس 3/ 2

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بنادى سموحة على هليوبوليس "٢/٣"، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز .





يضم فريق سموحة كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .



