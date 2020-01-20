AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طائرة سموحة رجال تفوز على هليوبوليس 3/ 2

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بنادى سموحة على هليوبوليس "٢/٣"، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز .

يضم فريق سموحة كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .

يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري 2003| المنيا يواصل الفوز بالتغلب على ناصر ملوي بهدفين نظيفين

طائرة سموحة رجال تفوز على الطيران 3 - 1

صالات المنيا تمطر شباك وراق العرب بـ 7 أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز

صالات المنيا تواصل انتصاراتها بالممتاز وتهزم الدرب الأحمر (4-1) بعقر داره

التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف يحسم مباراة المنيا وميت عقبة بالدوري الممتاز للصالات

بالعلامة الكاملة.. المنيا 2003 يحقق فوزه السابع على التوالي ويهزم "ناصر ملوي" ( 2/7 )

ترشيحاتنا

اختلس محررات رسمية .. المشدد 3 سنوات لـ أمين شرطة وعزله من الوظيفة

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

رفض 300 عروسة.. عملاق باكستان يبحث عن زوجة تناسب حجمه .. فيديو وصور

الباز يعرض تسريب جديد لـ محمد علي وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان.. شاهد

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

شاهد .. حارسة ليفربول تتعرض لإصابة خطيرة في الوجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات