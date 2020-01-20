هاني شنودة: أعمل مع محمد منير على أغنية جديدة تطرح قريبا.. فيديو

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه عمل مع الفنان محمد منير وقام بتلحين أغان له محفورة في الأذهان.





وأضاف هاني شنودة في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، "نعمل على اغنية أنا ومحمد منير وسيتم تقديمها قريبا".





وتابع هاني شنودة "مصر تعاني من مشكلة حقوق النشر، ومن المفترض أن تكون الأغاني والفن والموسيقى للنشر للجمهور وليس للأشياء الحصرية".





وأكمل هاني شنودة " زمان كنا بنصدر الأغنية ولكننا الآن نقوم باستيراد الأغنية".

وقال الموسيقار هاني شنودة، "لا يوجد في الموسيقى موسيقى مؤدبة وموسيقى غير مؤدبة، ولكن المشكلة تكمن في نوعية الكلمات"، مضيفا "لا مشكلة لدي في موسيقى المهرجانات ولكن المشكلة في الكلمات".



