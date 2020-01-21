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أخبار العالم

ضربة جديدة.. الأمم المتحدة: أردوغان تعهد كتابيا بسحب المرتزقة من ليبيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتزقة سوريين إلى ليبيا، وهو سبب دعوته لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا. 

وقال سلامة في تصريحات لفضائية "218 نيوز" الليبية، إن حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب تهديده بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

وأضاف أن أردوغان تعهد كتابيا خلال مؤتمر برلين حول ليبيا بسحب جميع المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية

وكشف عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة 5+5 من أجل سحب جميع المقاتلين والمرتزقة غير الليبيين من الأراضي. 

واعترف سلامة بوجود أكثر من 2000 من مرتزقة أردوغان في الأراضي الليبية، وهو ما يعد اعتراف أممي بهذا الوجود. 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن هروب عدد من المرتزقة السوريين، الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا، إلى إيطاليا. 
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